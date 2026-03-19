Image: Aqara 中国のスマートホームメーカーAqaraから、デュアルレンズを搭載した有線の屋内用パン・チルトカメラ「カメラハブ G350」が登場。また同時に「ドアベルカメラ G400（有線）」も登場し、こちらはPower over Ethernetに対応したドアベルカメラで、Wi-Fiやドアベル配線でも動作します。Matterに対応した初のカメラということで、どちらかというと注目すべきは「カメラハブ G350」で