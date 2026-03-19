時代劇専門チャンネルと日本映画専門チャンネルは共同で、俳優・佐藤流司の冠番組を2本放送するなど特集を展開。仲間とのプライベートトークと、証言VTRで人物像を浮かび上がらせるドキュメントによって、その魅力に迫る。佐藤流司＝『三屋清左衛門残日録永遠(とわ)の絆』より佐藤は、舞台を主軸に、2.5次元作品からオリジナルミュージカル、さらには映像分野へと活躍の幅を広げ、昨年、俳優デビュー15周年という節目を迎えた。