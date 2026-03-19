センバツが開幕第98回選抜高等学校野球大会は19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で開幕した。帝京（東京）と沖縄尚学（沖縄）が激突する開幕カード。NHK中継などで先発メンバーが紹介されると、違和感を抱く視聴者が続出した。名門同士の激突となった開幕カード。今大会から導入された指名打者（DH）制を、両チームが活用した。帝京は「1番・DH」に安藤丈二（3年）を起用。沖縄尚学は「6番・DH」で上間悠智（2年）が名を連ねた