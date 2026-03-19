「ロングヘアからばっさりと切ったボブヘアも爽やかで話題になりましたが、もうひとつ注目されたのはメガネをかけたお姿。かなり集中して観戦していらっしゃるようでした」（皇室担当記者）3月8日、WBCのオーストラリア戦を観戦された天皇ご一家。天皇皇后両陛下が球場でWBCを観戦されるのは’06年と’09年の大会に続いて3回目。愛子さまにとっては今回が初めてのご観戦となった。「愛子さまは試合が始まるとメガネを着用し、熱心