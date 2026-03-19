’24年に大きな話題を呼んだ朝ドラ『虎に翼』のスピンオフドラマがいよいよ放送される。主人公は本編で異彩を放っていた山田よね（土居志央梨）で、終戦直後の混乱期に、よねと轟太一（戸塚純貴）が再会、法律事務所を設立していくまでの物語だ。本編では描かれなかったよねと轟のエピソードがふんだんに盛り込まれた意欲作となる。――’24年4〜9月に『虎に翼』が放送され、’25年初頭にスピンオフが決定したそうだが、決定したと