【モデルプレス＝2026/03/19】女優の青田典子が3月17日、自身のInstagramを更新。夫で歌手の玉置浩二らとのショットを公開し、反響が集まっている。【写真】「髪型が素敵」結婚から15年…芸能界大物夫婦ショット話題◆青田典子、夫・玉置浩二＆佐藤浩市との写真公開青田は「玉置浩二ショーが、本日放送されます ぜひご覧くださいね」とつづり、17日に放送されたNHK BS「玉置浩二ショー」について報告。ゲストとして出演した俳優の