猫の口臭がきつくなる主な原因5つ 猫の口臭は「少しニオう」程度なら珍しくありませんが、強い腐敗臭やツンとした異臭が続く場合、いつもと臭いが変わった場合は体の異常が隠れている可能性があります。 食事内容だけでなく、歯や内臓の状態、感染症などが影響していることも少なくありません。ここでは、猫の口臭がきつくなる主な原因を5つ紹介します。 1.歯周病・歯肉炎 もっとも多い原因が歯周病や歯肉炎などの口腔