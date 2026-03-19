自分の判断に、あとから迷いが生まれることもありますよね。家族のことを思って選んだはずなのに、時間がたってから「ほかの選択もあったのでは」と、立ち止まった私。今回は、義母の葬儀後に夫と向き合った、筆者のエピソードをご紹介します。 葬儀のあとで 先日、義母が他界しました。 葬儀を終えたあと、夫は「もう少し、実家に残れたらいいな」と独り言のようにつぶやきました。理由は、ひとりになった義父のことで