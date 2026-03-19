浦和はPK戦で柏に敗れた浦和レッズは3月18日のJ1百年構想リーグ第7節で柏レイソルと対戦し、1-1の同点からのPK戦に2-4で敗れた。パワーを掛けた立ち上がりから、試合終盤に息切れしていく展開には変わらぬ課題が横たわっている。浦和はマチェイ・スコルジャ監督が「前半は高い強度でハイプレスを掛け、結構それが効果的だったと思います」と振り返ったように、ボールを持つ長所がある柏に対して果敢な姿勢で入った。それは柏の