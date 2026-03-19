高市首相の態度の悪さに、SNSで批判が集中している。【もっと読む】高市首相に「国会軽視」の特大ブーメラン！ 閉鎖ブログに審議短縮への嫌み・不満を書き連ねていた問題視されているのは、17日行われた参院予算委員会での一幕だ。共産党の山添拓議員が米イスラエルによるイラン攻撃について質問。「総理はイランを非難する一方で、米国とイスラエルは非難していない。トランプ大統領に攻撃の中止も求めていない。なぜなのか」