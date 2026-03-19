もはや、大臣辞任は避けられないのではないか。不倫が発覚した松本洋平文科相（52）の辞任が秒読みになってきた。高市官邸は「後任選び」をはじめたようだ。黄川田こども担当相の“ポンコツ答弁”が炸裂！ 立憲・蓮舫氏との質疑で審議が3回も中断する醜悪18日の参院予算委員会は大荒れだった。松本氏が、自身の不倫について“虚偽答弁”していた疑いが強まったうえ、なにを聞かれても「コメントを控える」という答弁を連発した