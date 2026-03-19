フリーアナの田中みな実（39＝写真）の「そばの食べ方」をめぐる“持論”が話題になっている。・女優業邁進の田中みな実がバラエティー全降板のワケ…今も独身の理由とウワサの亀梨和也との関連3月14日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」でのこと。田中自身も十割そばを食べる時には、まずそばだけを食べることもあるけど、わざわざ店で塩をもらって食べる人について、それぞれの好みで自由と前置きしつつ、「もとも