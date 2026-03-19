Netflixで配信されたオーディション番組「timelesz project（タイプロ）」を経て、2025年2月15日から8人体制で活動し、今や国民的な人気を得ているtimelesz。25年4月からは、フジテレビ系でグループの冠番組「タイムレスマン」がスタート。6月17日と10月13日にはTBSで冠特番「timeleszの時間ですよ」が放送され、10月6日からは日本テレビ系でも冠番組「timeleszファミリア」がスタートするなど、昨年はタイプロブームに乗り、1年