千葉県の市川市動植物園で人気を集めているニホンザルの子ども「パンチ」くん。オランウータンのぬいぐるみを抱える愛らしい姿がSNSで世界的に話題となる中、パンチくんをモチーフにした非公式グッズが次々と登場しています。さらに、世界的なフットウェアブランド「クロックス」が、パンチくんの姿を模したと思われる商品を公式サイトで発売し、すでに売り切れとなっています。SNSでは「動物園の公式グッズなのか」「グッズの売上