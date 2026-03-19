ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元のワンポイントが可愛い、ディズニーデザイン「起毛ボーダーチュニック」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「起毛ボーダーチュニック」 © Disney 価格：4,290円（税込）サイズ：S、M、L、LL、3L後ろ：前