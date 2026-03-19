ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」から、どらやきをモチーフにしたふわむち食感の「宇治抹茶ドーナツシリーズ」が誕生！どらやきをモチーフにしたドーナツ2種と毎年人気のポン・デ・宇治抹茶生地を使用した3種が期間限定で発売されます☆ ミスタードーナツ「宇治抹茶ドーナツシリーズ」 販売期間：2026年3月25日（水）〜5月下旬（順次販売終了予定）販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗を除く）