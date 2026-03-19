国際薬膳師の資格を持つタレントで２０２３年に放送大学に入学した麻木久仁子が、４月以降も同大学での学びを継続することになった。放送大学は４月と１０月の年２回、書類選考のみで入学できる文部科学省・総務省所管の通信制大学。麻木は４８歳で脳梗塞、５０歳で乳がんを経験したことで「食」への関心を深めた。６０歳になったことをきっかけに漠然と学びたいと思っていたことを「いつかやろう」ではなく「今やろう」と決意