第９８回センバツ高校野球大会が１９日、開幕した。開会式では智弁和歌山・松本虎太郎主将（３年）がたった一人の入場行進を行った。昨年の準優勝旗を返還した。新チームは昨秋の県大会準々決勝で近大新宮に敗れ、センバツ出場を逃していた。自身も１年夏から３季連続で甲子園に出場しているが、松本主将は「悔しかったという一言です。ほかのチームは２０人全員並んで行進していたのに、一人で甲子園に帰ってきてしまった。自