台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が、‟こころ、ときめく、香りのお茶。” をコンセプトに、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT（ティークラフト）」を始動！第1弾として、特製のダージリンブレンドにいちごとローズの香りを重ねた「ストロベリー&ローズ ダージリン」が展開されます☆ ゴンチャ「TEACRAFT（ティークラフト）」シリーズ 第1弾「ストロベリー&ローズ ダ