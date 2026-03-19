タレントの麻木久仁子が、2023年4月に入学した放送大学での学生生活が4年目に突入するにあたって、今後の目標を明かした。【写真】キャンパスライフを送る麻木久仁子放送大学は4月と10月の年2回、書類選考のみで入学できる文部科学省・総務省所管の通信制大学。麻木は48歳で脳梗塞、50歳で乳がんを経験したことで「食」への関心を深めた。60歳になったことをきっかけに漠然と学びたいと思っていたことを「いつかやろう」ではな