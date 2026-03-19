襟が擦り切れていたパパのストライプシャツを、娘さん用のブラウスにリメイクしたYouTube動画に反響があり、「もう魔法の手！」「甘辛バランスが絶妙！」などの反響が寄せられている。動画の投稿者で、アメリカから「365日手作り服」な日常を発信している「まちこ」さん（@machiko_hariyama）に、リメイクの裏話やハンドメイドの魅力について話を聞いた。【写真】ユニクロシャツ、リメイク完成品は…？■「クローゼットは生地屋