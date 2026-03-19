富山市の飲食店で、知人の女性を包丁で刺して殺害しようとしたとして69歳の無職の男が再逮捕されました。【映像】現場の様子下粼幸彦容疑者（69）は6日、富山市の飲食店で知人の40代の女性の腹や背中を包丁で複数回刺して殺害しようとした疑いがもたれています。女性は全治1カ月の重傷です。警察によりますと、下粼容疑者は刃渡りおよそ30センチの刺し身包丁で犯行に及んだということです。取り調べに対して