昨年12月に新体制での活動を発表したBARBEE BOYS 4PEACEが単独公演『BB4P SHOW』を開催することを発表した。6月15日に東京・Zepp Hanedaにて開催される。【画像】BARBEE BOYSが「BARBEE BOYS 4 PEACE」へ報告全文【全文】BARBEE BOYSは1984年9月21日にシングル「暗闇でDANCE」でデビューし、1992年1月のファイナルライブを最後に解散。その後、たびたび再結集し、2024年にはデビュー40周年の企画として、オリジナルアルバム6