ウクライナのゼレンスキー大統領が、スペインとドローンや防空システムなどを共同で開発・生産することで合意したと明らかにしました。【映像】共同会見の様子ゼレンスキー大統領「ウクライナは戦争を通じて得た、特にドローンに関する知識や、我々の経験および能力をもって支援する用意がある。スペインの防衛産業はウクライナに必要な砲弾、レーダー、装備品を供給することができる」ウクライナのゼレンスキー大統領は18日、