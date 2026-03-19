映画『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日の全国公開直後から好スタートを切り、前作『ウィキッド ふたりの魔女』を上回る勢いで興行収入10億円を突破した。このたび、アリアナ・グランデ演じる“善い魔女”グリンダが歌う新曲「ザ・ガール・イン・ザ・バブル」の本編歌唱映像が解禁された。【動画】20年以上愛され続けてきたブロードウェイミュージカル『ウィキッド』を実写映画化。名作小説『オズの魔法使い』で少女ドロシーが