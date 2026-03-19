栃木・那珂川町の三和神社で16日、ヘッドライトを頭につけ手袋をはめた不審な人物が防犯カメラの死角から現れ、さい銭箱をドライバーで破壊して中身を盗み出した。2026年になって被害は4回目で被害総額は約1万円に上り、さい銭箱の修理費用も約12万円かかる見込みという。カメラの死角を突いたさい銭泥棒の手口防犯カメラが捉えたのは、さい銭泥棒の大胆な犯行の一部始終だ。まだ薄暗い16日午前5時半頃、栃木・那珂川町の神社に現