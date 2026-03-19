タレントで国際薬膳師の麻木久仁子（63）が19日、4年目となる26年度1学期も放送大学での学びを継続することを明かした。48歳で脳梗塞、50歳で乳がんを経験したことで「食」への関心を深めた。23年4月、還暦を機に放送大学に入学。漠然と学びたいと思っていたことを“いつかやろう”ではなく“今やろう”と決意し、23年4月に放送大学に「選科履修生」として入学した。25年度2学期は「リスク社会の家族変動」「ライフステージと社会