目が！目がー！ 勢い良すぎてメガネ飛びました。 新技がこんなのでスミマセン。周囲の犬友は、構えた手に顎のせしたりとか、両手で作った輪っかに鼻入れたりとか、足の間をくぐったりとか、そんな可愛いのばっかなのに…。いや、私もそういうの教えようとしたんですよ！というかまだ諦めてないですけど、コレが難しいんですよ。泣 なのでこうなってしまいました。 でもこれ、技っていうか、オヤツを持ってる私にとりあえ