7月24日に公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の新たな特報映像が公開された。 参考：『ちいかわ』セイレーン編はなぜ映画向き？恐ろしさがたっぷり詰まった人気エピソード 『ちいかわ』は、2020年にイラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で連載を開始した漫画作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといった個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっと