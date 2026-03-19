ユナイテッド航空は3月19日、グアム拠点の新機材・ボーイング737-8型機をグアム国際空港の格納庫で公開した。12月末までに全10機を導入し、既存のボーイング737-800型機を置き換える計画。客室は2クラス制で、ビジネスクラスが「2-2」配列で14席、エコノミークラスが「3-3」配列で150席の計164席。エコノミークラスの一部は通常よりもシートピッチが広い「ユナイテッド・エコノミープラス」となっている。従来の737-800型機はビジ