100円稼ぐのに2万円の経費かかる路線JR東日本が、特に利用者が少ない71線区の収支・営業係数・平均通過人員などの数値を公表しています。今回、2024年度版の資料から、上位と下位の線区を比較しました。【写真】特急が走るけど赤字額が大きい路線を見る赤字ローカル線の経営状況を示す数値として、「営業係数」がよく用いられます。営業係数は「各線区の営業費用を運輸収入で割り、100をかけた値」とされ、簡単に言えば100円を