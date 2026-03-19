雑誌の記事を無断でインターネット上に公開し著作権を侵害したとして、警察は17日、福岡市の会社役員の男を山形地方検察庁に書類送致しました。 著作権法違反（公衆送信権等）の疑いで書類送検されたのは、福岡市に住む38歳の会社役員の男です。 警察によりますと、男は2020年10月から2023年8月までの間、新潮社など5社が著作権を持つ雑誌の記事などを、無断でインターネット上のサーバーにアップロ