大谷が選手への誹謗中傷に言及した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。4回1/3を投げて1安打無失点に抑える内容で、直球の最速は99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。開幕へ向けて順調な調整ぶりだ。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェックそんな中、WBCを終え、侍ジャパンの一部の選手に対して誹謗中傷が起きている現状について問わ