3月19日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 午後は次第に晴れ まとまった雨雲は熊本県内から抜けましたが、小さな雨雲が残っているため午前中は少し雨の心配がありそうです。ただ、前線は東に抜け西から高気圧が進んでくるため天気は回復に向かい、午後は次第に晴れてくる見込みです。 今朝は暖かい朝となりました。昨夜は南風が吹いて夜に最高気温を記録した所もあり、