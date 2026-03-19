◆第９８回センバツ高校野球大会第１日第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕し開会式を終え、昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ古城大翔（だいと）主将（３年）が取材に応じた。センバツ旗を持って堂々と入場した古城は「旗を持っては昨年の自分には感じることのない重みというか、重みと責任を持ちながら開会式臨んだ。自分も最高学年なんだと感じたので、プレーにもしっかり出し