警察庁は１９日、昨年１年間のストーカー規制法違反事件の摘発が１５４６件（前年比２０５件増）に上り、過去最多だったと発表した。４年連続の増加で、殺人など重大事件も相次いでおり、警察当局は同法に基づく警告や禁止命令も活用して対応を強化している。警察庁によると、内訳は、つきまといなどの「ストーカー行為」が１３０２件、「禁止命令違反」が２４４件だった。このほか、傷害や住居侵入といったストーカーに絡む刑