お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずる（45）が、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）のTVer配信限定動画に出演。幼少期の記憶が鮮明に残っていると明かした。今回は「ひとり親で育った芸人」が集合。河井は「3歳の時に、母親に“お父さんは買い物をしに遠くへ行った”と告げれる」と話した。40年以上前のことだが「1歳、2歳の記憶ある。これを鮮明に覚えてます。離乳食のお皿の模様とかも覚えてる」という。