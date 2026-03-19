中日は１９日、バンテリンドームで行われる４月１日の巨人戦で、ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子で金メダルと銅メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が始球式を務めると発表した。岐阜県出身の村瀬は２月の五輪で女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した。