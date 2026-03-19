東京都内の農地は2011年からの10年間で1190ヘクタール失われたとされる。背景には農家の高齢化による後継者不足に加え、相続税の支払いのために農地を手放さざるを得ないといった大都市ならではの事情がある。そうした中、農業経験がまったくない若者たちが、脱サラをして農家を目指すケースが増えている。後継者不足の一方「新規就農者」増加両親が農家で、脱サラをして農業を引き継ぐ形で就農する場合は、「親元就農」。一方、両