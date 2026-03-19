攝津正のソフトバンク戦力分析＆パ・リーグ順位予想前編今シーズン、３年連続のリーグ優勝と日本一を目指すソフトバンク。２年連続で最多勝利のタイトルを獲得した有原航平は日本ハムに移籍したが、依然として戦力層は厚い。そんなチームの戦力について、５年連続で開幕投手を務めるなどソフトバンクのエースとして活躍し、2012年に沢村賞をはじめとする数々のタイトルを獲得した攝津正氏に分析してもらった。大きな飛躍が期