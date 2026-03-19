【映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース】 7月 発売予定 価格：171円 バンダイは、食玩「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ ウエハース」を7月に発売する。価格は171円。 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコレクションカード付きウエハースが登場。映画公開に合わせたセイレーン編のカードが全22種用意される。 カード