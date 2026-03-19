松井優征原作のアニメーション映画「劇場版『暗殺教室』みんなの時間」が、3月20日(金)に全国公開される。クラスの生徒全員が暗殺者、ターゲットは担任の先生！？殺せんせー(CV：福山潤)の暗殺期限まで残り15日。椚ヶ丘中学校3年E組の生徒たちは、殺せんせーとの思い出を振り返る。人魚に泳ぎを教わる摩訶不思議な授業、甘酸っぱくてもどかしい？バレンタインの出来事、殺せんせーが誰にも見せなかった「秘密のアフターファイブ」