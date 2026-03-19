2月27日より日テレプラスにて放送中の「近藤真彦＆今井翼 男ふたりの青春旅 in ベトナム」は、61歳の近藤真彦と44歳の今井翼が、先輩・後輩として長年親交を重ねてきたにもかかわらず、今回初めて"2人だけ"で旅に出たドキュメント番組だ。舞台は、"東洋のハワイ"と称されるベトナム・ダナンとホイアン。アクティブに旅を楽しむ近藤と、慎重派の今井という対照的な2人が、同じ時間を過ごす中で、少しずつ歩幅を重ねていく。旅のはじ