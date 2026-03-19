日清食品は3月30日、「日清ふっくら釜炊き ごはん」(72g、希望小売価格税別208円)を全国で新発売する。熱湯を注ぐだけで白ごはんができあがる、カップタイプの商品だ。独自技術“新･釜炊き製法”により、直火で釜炊きしたお米を丁寧に乾燥･膨化することで、ふっくらとした食感と炊きたてのような風味や甘みを実現した。熱湯を注いで5分待つだけで完成し、湯切りの必要もない。カップ容器のため持ちやすく、カップ内には十分なスペ