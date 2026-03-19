カレーハウスCoCo壱番屋は、2026年3月19日（木）から、全国の各店舗で「ポークカレーパン」を販売する。同商品は、豚肉、にんじん、玉ねぎなどの具材に、ココイチのポークカレーと同様のスパイスを用いたカレーフィリングを合わせ、パン生地に詰めた商品。注文を受けてから揚げるため、表面はサクサクとした食感で、中は熱々の状態で提供される。テイクアウトも可能となっている。＜商品概要＞●商品名ポークカレーパン●価格税込3