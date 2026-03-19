【モデルプレス＝2026/03/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海（いとう・あいみ）が3月18日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムス姿を披露した。【写真】「今日好き」20歳ギャル「脚が綺麗」ミニスカでよみうりランド満喫◆伊藤愛依海、モノトーンコーデからスラリ美脚伊藤は「昨日友達とよみうり行ってきたっっ」とつづり、よ