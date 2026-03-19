BTSのカムバックを目前に控え、韓国と台湾のVファンがソウル・光化門（クァンファムン）一帯を大規模な応援広告で埋め尽くしている。BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日には光化門広場周辺で「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」を開催する予定だ。【注目】Vの海外ファン、“太っ腹”カムバック支援が話題約3年9か月ぶりに、メンバー全員が揃った「完全体」としてファンの前に立つステージとなる。今回