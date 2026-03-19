生活クラブ事業連合生活協同組合連合会(生活クラブ)は16日、タイヘイ(千葉県匝瑳市)本社で木桶贈呈式を開催した。約20人の生活クラブ組合員代表と地域関係者、木桶を製作した青島桶店の職人が出席し、式典後には工場見学を実施した。今回の贈呈は、組合員に供給する消費材の開発や共同購入を行う生活クラブと、しょうゆ生産者であるタイヘイの提携50周年を記念したもの。タイヘイは創業から140年以上変わらない発酵･熟成の製法で作