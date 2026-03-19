【機動戦士ガンダム GフレームFA 10(12個入)】 3月19日13時より予約開始 8月 発送予定 価格：8,976円 バンダイは、食玩可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA 10(12個入)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日13時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は8,976円。 本商品はフレームにアーマーを装