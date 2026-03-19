米情報当局は、北朝鮮による核・ミサイル戦力の増強について、北東アジアの安全保障環境を大きく左右する「核心的な不安定要因」と位置づけ、警戒レベルを一段と引き上げた。さらに、ロシアのウクライナ侵攻への関与を通じて北朝鮮が実戦経験を蓄積している点を、重大なリスクとして指摘した。米国家情報長官室（DNI）が18日公表した「2026年版年次脅威評価報告書」は、「北朝鮮は核弾頭やミサイルを含む戦略兵器の開発に継続的に